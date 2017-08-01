Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу уходит со своего поста

Герберт Зальбер с 15 августа оставит свой пост спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии,как передает Арменпресс,об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

"Он уходит с 15 августа, сейчас идут поиски нового человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, страны Евросоюза уже уведомлены об открывающейся вакансии. Процедура назначения может занимать от одного до трех месяцев, при этом, когда уходил в отставку француз Филипп Лефор, смена спецпредставителя заняла пять месяцев.