AP: Скарамуччи ошибочно попал в список умерших выпускников школы права Гарварда

Школа права Гарвардского университета (штат Массачусетс) принесла в понедельник извинения за то, что по ошибке определила бывшего директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в число своих умерших выпускников. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АP).

Гарвард, который входит в состав восьми самых престижных университетов США ("Лига плюща"), каждые пять лет обновляет списки своих выпускников и рассылает им новые каталоги. На этой неделе вуз направил по электронной почте очередной каталог, в котором напротив Энтони,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.