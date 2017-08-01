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Дорога Степанцминда-Ларс открыта


Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

На  110-м км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс у села Каноби 31-го июля произошел оползень, общим объемом около 150 кубометров. Согласно  информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс вчера действовала в одном направлении.

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