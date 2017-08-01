США ввели санкции против Мадуро

Минфин США объявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно принятому решению, все активы Мадуро в американской юрисдикции заморожены, гражданам США запрещено вести с ним дела.

Мадуро был внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, предусматривающего введение ограничительных мер в отношении венесуэльских должностных лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за «подрыв демократии»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, санкции были введены на следующий день после выборов в Национальную конституционную ассамблею (НКА), которая призвана «незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного национального собрания, переписать конституцию и установить авторитарный режим». Ведомство назвало Мадуро «диктатором, игнорирующим волю венесуэльского народа».

При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на ряд источников, в частности в Конгрессе США, решение о санкциях в отношении нефтяного сектора Венесуэлы не принято, однако такие меры по-прежнему рассматриваются.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что США "не смогут запугать" его введенными против него санкциями, и назвал их поводом для гордости.