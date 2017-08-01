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Полностью сгорела сельская управа Мец-Сария


Ночью в селе Мец-Сария Ширакской области полностью сгорела сельская управа – деревянное здание площадью около  150 кв м, вместе с утварью и имуществом. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали 2 боевых расчета. Сигнал о пожаре был получен в 00:29, 1-го августа. Пожар был изолирован в 01:58, потушен в  06:24.

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