В Белом доме изучают варианты ответа на высылку дипломатов США из РФ

Варианты ответа Соединенных Штатов на высылку дипломатов США из РФ в настоящее время рассматриваются, заявление на этот счет будет сделано позже. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Сейчас мы работаем над вариантами, мы скажем что-то позже", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.



