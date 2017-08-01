Новый директор Белого дома по коммуникациям снят с должности

Энтони Скарамуччи покидает должность директора Белого дома по коммуникациям всего через 10 дней после назначения. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

«Господин Скарамуччи счел, что лучше всего дать возможность руководителю аппарата Джону Келли начать с чистого листа и сформировать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили газете The New York Times три источника, решение об отстранении Скарамуччи было принято президентом США Дональдом Трампом по предложению Келли, и на заседании в утром в понедельник, 31 июля, он это ясно дал понять своим коллегам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге, что Скарамуччи покинул администрацию США и не имеет в ней других должностей. «У него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа», — приводит РИА Новости ее слова. Сандерс добавила, что Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении коллег по Белому дому.

27 июля Скарамуччи прилюдно обматерил предыдущего руководителя аппарата Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации. «Прибус — хренов параноидальный шизофреник», — заявил он, пообещав в скором времени отправить чиновника в отставку.

28 июля Трамп назначил генерала Джона Келли новым главой аппарата Белого дома вместо попавшего в опалу Прибуса.