На трех перекрестках проспекта Гая будет изменена организация движения транспорта
09:50, 1 Август, 2017
Организация движения транспорта будет изменена на трех перекрестках в Ереване. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью дорожной полиции Армении, со 2-го августа движение транспорта будет изменено на перекрестках проспект Гая - улица Тотовенца, проспект Гая - улица Ованнисяна и проспект Гая - улица Молдавская.
В результате изменений со стороны проспекта Мясникяна до перекрестка проспекта Гая - улицы Тотовенца и улицы Ованнисяна посредством переноса двойной сплошной линии, разделяющей потоки встречного движения, будет создана четвертая транспортная полоса. Также появится возможность разворота к улицам Тотовенца и Овванисяна, не создавая препятствий для транспортных средств, движущимся прямо.
При этом транспортные средства, направляющиеся по 1-й полосе проспекта Гая по направлению к проспекту Мясникяна смогут проехать по перекрестку проспект Гая -улица Тотовенца прямо или свернув направо, а на перекрестке проспект Гая - улица Молдавская изменение будет организовано по обоим сторонам перекрестка, благодаря чему появится возможность сделать разворот и повернуть налево до улиц Молдавская и Львовская с выделенной 4-й полосы.