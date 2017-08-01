Предстоящие новости: 01.08.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 1-го августа, в зале заседаний Онкоцентра МЗ РА состоится двухдневная научная конференция «Современные подходы к хирургическому лечению онкологических заболеваний легких».

В Комитете по науке МНО РА (ул. братьев Орбели, 22) состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Политехническим университетом и Армянской АЭС относительно создания лаборатории по технической и судебной экспертизе ядерных и радиоактивных веществ.

В Ереване ЮНИСЕФ, Гл. управление по гуманитарной помощи и гражданской защите Еврокомиссии (ECHO), МЧС РА Национальная платформа по уменьшению рисков катастроф РА подведут итоги программы ԴԻՊԵԿՈ IV.

Wine Republic принимает известного специалиста в мировом виноделии Альберто Антонини, основателя винодельческой компании «Зорах» Зорика Гарибяна.

Тема: традиции и перспективы развития виноделия в Армении.

Предстоящие выступления национальной сборной Армении по баскетболу в отборочном туре чемпионата мира станут темой пресс-конференции главного тренера сборной Никша Бавцевича и зампредседателя Федерации баскетбола Армении Ара Погосяна.

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