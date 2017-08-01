Время в Ереване: 11:07:36,   1 Август

Предстоящие новости: 01.08.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 1-го августа, в зале заседаний  Онкоцентра  МЗ РА состоится двухдневная научная конференция  «Современные подходы к  хирургическому  лечению онкологических заболеваний легких».

В Комитете по науке МНО РА (ул. братьев Орбели, 22) состоится подписание  Меморандума о взаимопонимании между  Политехническим университетом и Армянской  АЭС относительно создания лаборатории по технической и судебной экспертизе  ядерных и радиоактивных веществ.

В Ереване ЮНИСЕФ, Гл. управление по гуманитарной  помощи и гражданской защите Еврокомиссии (ECHO), МЧС РА Национальная  платформа по уменьшению рисков катастроф РА подведут итоги программы ԴԻՊԵԿՈ IV.

Wine Republic принимает известного специалиста  в  мировом виноделии Альберто Антонини, основателя  винодельческой  компании «Зорах» Зорика Гарибяна.

Тема: традиции и перспективы развития  виноделия  в  Армении.

Предстоящие  выступления национальной  сборной  Армении по баскетболу в отборочном туре  чемпионата  мира станут темой пресс-конференции главного тренера сборной Никша Бавцевича и зампредседателя Федерации баскетбола Армении Ара Погосяна.  

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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