Европейские индексы - 31-07-17

МОСКВА, 1 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.37% и составил 12118.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.73% и составил 5093.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.05% и составил 7372.00 пункта, российский MICEX вырос на 0.15% и составил 1919.53 пункта, а RTSI снизился на 0.21% и составил 1011.48 пункта.