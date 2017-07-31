Пентагон озабочен возможным приобретением Турцией систем C-400
Министерство обороны США выразило озабоченность в связи с возможным приобретением Турцией систем ПВО C-400 российского производства.
Как передает «Арменпресс», ссылаясь на РИА-Новости, представитель Пентагона Джефф Дэвис в беседе с журналистами заявил, что эти системы несовместимы с вооружениями НАТО.«В общем, США всегда интересовали покупки вооружений их партнерами, и в эром смысле мы, конечно, сотрудничаем с Турцией»,- сказал , представитель Пентагона Джефф Дэвис.
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