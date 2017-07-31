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Жанна Моро олицетворяла французское кино – Макрон


В возрасте  89 лет ушла  из жизни одна из крупнейших звезд французского кино – несравненная  Жанна  Моро.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на «Франс пресс»,  тело актрисы  обнаружили в  ее квартире  в  Париже.

Широкую известность Моро принесла картина Франсуа Трюффо «Жюль и Джим» (1962). Она была  победительницей многочисленных кинопремий, в  том числе и Каннского фестиваля. В 1967г. стала лауреатом премии БАФТА  за главную роль в  фильме  Орсона  Уэллса «Вива, Мария!»

Выражая соболезнование  по случаю смерти выдающейся артистки, президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Жанна Моро олицетворяла  французское кино».

 

 



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