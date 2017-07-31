Жанна Моро олицетворяла французское кино – Макрон

В возрасте 89 лет ушла из жизни одна из крупнейших звезд французского кино – несравненная Жанна Моро.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «Франс пресс», тело актрисы обнаружили в ее квартире в Париже.

Широкую известность Моро принесла картина Франсуа Трюффо «Жюль и Джим» (1962). Она была победительницей многочисленных кинопремий, в том числе и Каннского фестиваля. В 1967г. стала лауреатом премии БАФТА за главную роль в фильме Орсона Уэллса «Вива, Мария!»

Выражая соболезнование по случаю смерти выдающейся артистки, президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Жанна Моро олицетворяла французское кино».