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Минюст и посольство Великобритании в РА подписали Меморандум о взаимопонимании


Министр юстиции Давид Арутюнян и посол Соединенного Королевства в РА Джудит Фарнуорт 31 июля подписали Меморандум о взаимопонимании, провозглашающий начало совместной  программы «»Содействие правительству  РА в  осуществлении антикоррупционной стратегии».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ СЮ РА, реализация программы даст возможность эффективного проведения антикоррупционной  стратегии правительства, а  также повысить уровень информированности гражданского общества.

Давид Арутюнян выразил благодарность послу Великобритании за  содействие  правительству Армении  в борьбе  с коррупцией.

Министр подчеркнул, что борьба  с  коррупцией  остается приоритетом правительства РА, и меры, связанные с этим, включены в программу  правительства 2017-2022гг. Давид Арутюнян представил уже проделанную в  этой  сфере работу: криминализацию незаконного обогащения, создание  независимого превентивного антикоррупционного органа и др.

Джудит Фарнуорт в свою очередь отметила, что это содействие тактике Великобритании в  стимулировании демократизации, траспарентности и прав человека. Так  что они приветствуют внимание правительства РА  к  борьбе  с коррупцией и выражают надежду, что реализация  этой  программы увенчается успехом в  данной  сфере.   



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