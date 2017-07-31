Минюст и посольство Великобритании в РА подписали Меморандум о взаимопонимании

Министр юстиции Давид Арутюнян и посол Соединенного Королевства в РА Джудит Фарнуорт 31 июля подписали Меморандум о взаимопонимании, провозглашающий начало совместной программы «»Содействие правительству РА в осуществлении антикоррупционной стратегии».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ СЮ РА, реализация программы даст возможность эффективного проведения антикоррупционной стратегии правительства, а также повысить уровень информированности гражданского общества.

Давид Арутюнян выразил благодарность послу Великобритании за содействие правительству Армении в борьбе с коррупцией.

Министр подчеркнул, что борьба с коррупцией остается приоритетом правительства РА, и меры, связанные с этим, включены в программу правительства 2017-2022гг. Давид Арутюнян представил уже проделанную в этой сфере работу: криминализацию незаконного обогащения, создание независимого превентивного антикоррупционного органа и др.

Джудит Фарнуорт в свою очередь отметила, что это содействие тактике Великобритании в стимулировании демократизации, траспарентности и прав человека. Так что они приветствуют внимание правительства РА к борьбе с коррупцией и выражают надежду, что реализация этой программы увенчается успехом в данной сфере.