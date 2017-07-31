В следственном отделе Лорийского управления СК Армении ведется расследованию по делу о погибшей под электровозом женщины 1980 г.р. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, по предварительным данным в районе 15.30 30-го июля на гтретьем пикете ЖД «Памбак-Ванадзор» под электровоз попала и погибла женщина. Проведены осмотр местности, допрос машиниста поезда, ведется работа по выяснению личности погибшей.

Расследование продолжается.