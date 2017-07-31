За бесчеловечное отношение к сирийским беженцам арестованы военнослужащие Турции

За бесчеловечное отношение к сирийским беженцам арестована группа военнослужащих Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Сирийские беженцы пытались пересечь сирийско-турецкую границу и перейти в Турцию.

Вместо следования особым правовым процедурам, турецкие пограничники начали избивать беженцев.

По сведениям газеты «Хурриет», инцидент произошел 28-го июля.

«28-го июля 4 сирийских беженца пытались пересечь сирийско-турецкую границу и перейти в Турцию. Их заметили 2 турецких пограничников, которые привели беженцев на КПП и начали их избивать. Другой пограничник снимал все это на видео и разместил в интернете»,- пишет газета «Хурриет».

После появления материала в иныернете виновные были задержаны. Их число пока не сообщается.