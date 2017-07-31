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За бесчеловечное отношение к сирийским беженцам арестованы военнослужащие Турции


За бесчеловечное отношение к сирийским беженцам арестована группа военнослужащих Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет».

Сирийские беженцы пытались пересечь сирийско-турецкую границу и перейти в Турцию.

Вместо следования особым правовым процедурам, турецкие пограничники начали избивать беженцев.

По сведениям газеты  «Хурриет», инцидент произошел 28-го июля.

 «28-го июля 4 сирийских беженца пытались пересечь сирийско-турецкую границу и перейти в Турцию. Их заметили 2 турецких пограничников, которые привели беженцев на КПП и начали их избивать. Другой пограничник снимал все это на видео и разместил в интернете»,- пишет газета  «Хурриет».

После появления материала в иныернете виновные были задержаны. Их число пока не сообщается.

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