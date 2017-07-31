В области Гегаркуник начата работа по восстановлению обвалившегося участка дороги Севан-Шоржа-Варденис за счет средств госбюджета Армении. Обвал произошел на 31-м км дороги Севан-Шоржа-Варденис вследствие повышения уровня озера Севан. Как сообщили «Арменпресс» директор ДСУ Чамбарака Арарат Кочарян, общая длина обвала - 6-8 м, и на его восстановление пойдет около 98 млн драмов за счет средств госбюджета Армении. «Мы уже завершили укрепление основ, начинаем габионовый монтаж, объемом в 2350 кубометров. Строительные работы завершим к концу года, угроза дальбейшего обвала будет устранена»,- сказал директор ДСУ Чамбарака Арарат Кочарян.

Хосров Хлгатян.