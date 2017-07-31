Вице-президент США назвал Россию угрозой для НАТО  

Вице-президент США Майкл Пенс, находящийся с двухдневным визитом в Таллине, заявил, что Россия представляет угрозу для стран НАТО и США сделают все, чтобы ее предотвратить. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости».

"Россия представляет угрозу для стран НАТО, и США сделают все, чтобы ее предотвратить”, - сказал Пенс на совместной пресс-конференции с главами Эстонии, Латвии и Литвы.