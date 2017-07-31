Среди причин смертности в Армении основными являются заболевания сердечно- сосудистой системы

За первое полугодие 2017 года в Армении зарегистрировано 14 тысяч 709 смертей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала начальник отдела переписи и демографии Национальной статистической службы Каринэ Куюмджян.

По ее словам, этот показатель, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 2.1%. За тот же период прошлого года в Армении было зарегистрировано 14 тысяч 403 смертей.

Самые низкие показатели смертности – в Ереване, самые высокие – в Лори, Вайоц Дзоре, Шираке, Тавуше.

Причины смертности разные: основная часть смертей - 8 тысяч 425, приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы, затем идут новообразования - 2 тысячи 756 случаев, затем - заболевания системы дыхательных органов - 1 013 случаев.