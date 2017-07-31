Число браков в Армении сократилось

Количество случаев регистрации браков за первое полугодие 2017 года ниже прошлогоднего показателя за отчетный период на 6,5%, а количество разводов в 2017 году, наоборот, увеличилось на 11,2%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала начальник отдела переписи и демографии Национальной статистической службы Каринэ Куюмджян.



«С начала 2017 года в Армении было зарегистрировано 7234 браков. В прошлом году этот показатель за отчетный период составил 7739», – сказала она.



По ее словам, случаев разводов с начала года в республике было зафиксировано 1949, тогда как прошлогодний показатель за отчетный период составлял 1753.Как отметила Куюмджян, больше всего браков регистрируется в Ереване (5,3%), Котайкской области (5,1%), а также в Арагацотнской, Армавирской и Вайоцдзорской областях, где показатели превышают средний показатель по республике. В то же время меньше всего браков заключаются в Ширакской области (3,8%, что на 1,1% меньше среднего показателя по республике).Средний показатель разводов по стране составляет 1,3%. Больше всего случаев развода с начала года было зафиксировано в Лорийской области (3,5%).«В Ереване, Арагацотнской и Ширакской областях показатель не намного, но все же превышает средний показатель и составляет 1,4%», – сказала Куюмджян.Она также добавила, что во всех остальных областях данный показатель составляет 0,9-1%, то есть на 1000 жителей приходится один развод.