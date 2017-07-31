На дороге Степанцминда-Ларс произошел оползень

На 110-м км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс у села Каноби 31-го июля произошел оползень, общим объемом около 150 кубометров.

Как передает «Арменпресс» , ссылаясь на сайт Грузия Online, дорожное движение в однополосном направлении восстановлено: идут очистные работы.