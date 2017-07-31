На дороге Степанцминда-Ларс произошел оползень
На 110-м км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс у села Каноби 31-го июля произошел оползень, общим объемом около 150 кубометров.Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт Грузия Online, дорожное движение в однополосном направлении восстановлено: идут очистные работы.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 16:26 Проходит первое заседание суда по делу бывшего командующего Армией обороны НКР Самвела Бабаяна и других
- 16:17 Ведется расследованию по делу о погибшей под электровозом женщины
- 16:10 За бесчеловечное отношение к сирийским беженцам арестованы военнослужащие Турции
- 16:04 Граждане стран ЕС не смогут свободно въезжать в Великобританию с марта 2019 года
- 15:48 Вице-президент США назвал Россию угрозой для НАТО
- 15:44 Начата работа по восстановлению обвалившегося участка дороги Севан-Шоржа-Варденис
- 15:36 Жанна Моро скончалась на 90-м году жизни
- 15:34 Число браков в Армении сократилось
- 15:33 Среди причин смертности в Армении основными являются заболевания сердечно- сосудистой системы
- 15:32 На дороге Степанцминда-Ларс произошел оползень
- 14:57 Президент Латвии: США и страны Балтии готовы расширить сотрудничество по безопасности
- 14:49 В Турции по обвинению в гюленизме арестовано 831 человек
- 14:45 Стрелявший в одном из кафе Ванадзора 45-летний мужчина задержан
- 14:34 В Арцахе созвано первое заседание комиссии по организации торжеств ко Дню республики
- 14:32 Поручено держать под постоянным контролем процесс работ, реализуемых по программам 2017г.
- 14:21 У посольства Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв
- 14:13 В первом полугодии в Армении родилось 17 тысяч 169 детей
- 14:11 В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний
- 14:08 В Турции мужчина напал на памятник основателя Турецкой республики Мустафа Кемаля
- 13:50 По факту убийства в Севане возбуждено уголовное дело
- 13:48 Мартин Шульц прокомментировал вопрос возобновления в Турции применения смертной казни
- 13:26 В Лори под электровоз попала женщина
- 13:15 Численность населения Армении составляет 2 млн 979 тысяч 900 человек
- 13:09 По причине обстрелов со стороны противника поля в приграничных областях Тавуша остались неубранными
- 13:03 На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек
- 12:45 Мария, Наре, Давид, Нарек: самые распространенные имена, которые дают новорожденным в Армении
- 12:42 С 1-го по 5-ое августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон
- 12:36 Катар отверг заявление глав МИД арабской "четверки" по итогам встречи в Манаме
- 12:18 По поводу гибели военнослужащего Аркадия Гамбаряна возбуждено уголовное дело
- 12:10 В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака
- 12:10 Стартовало мероприятия 8-дневного паломничества по Армении
- 11:46 Учения НАТО в Грузии начались без участия Азербайджана
- 11:33 На востоке Индии 14 человек погибли от ударов молний
- 11:25 В день выборов в Венесуэле в ходе протестов были убиты 11 человек
- 11:21 Молодежная женская сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет стала чемпионом в дивизионе C первенства Европы
10:09, 24.07.2017
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15:02, 24.07.2017
Просмотрели 1771 раз В ереванском аэропорту скоропостижно скончался 65-летний пассажир рейса Доха-Ереван
18:57, 24.07.2017
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19:23, 24.07.2017
Просмотрели 1734 раз Премьер-министру представлен ход реализации реформ в Национальном парке Севан
15:05, 24.07.2017
Просмотрели 1731 раз А.Ашотян: “Благодаря армянской диаспоре мы стали более конкурентоспособной и глобальной нацией”