Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

На дороге Степанцминда-Ларс произошел оползень


На  110-м км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс у села Каноби 31-го июля произошел оползень, общим объемом около 150 кубометров.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт Грузия Online, дорожное движение в однополосном направлении восстановлено: идут очистные работы.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации