Президент Латвии: США и страны Балтии готовы расширить сотрудничество по безопасности

США и страны Балтии готовы расширить стратегическое сотрудничество в сфере безопасности. Об этом в понедельник по итогам встречи президентов Латвии, Литвы и Эстонии с вице-президентом США Майклом Пенсом в Таллине сообщил президент Латвии Раймондс Вейонис.

"США и страны Балтии готовы расширить стратегическое партнерство в сфере безопасности. Сегодня мы обсудили пути укрепления сотрудничества стран Балтии в противовоздушной обороне, в предотвращении гибридных угроз и угроз в информационной среде", - передает слова Вейониса его пресс-служба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На встрече стороны также обсудили вопросы экономического сотрудничества. Вейонис приветствовал готовность США начать экспорт сжиженного природного газа в страны Балтии и Европы, что укрепит энергетическую безопасность и диверсифицирует источники поставок энергии.



