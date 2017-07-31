Стрелявший в одном из кафе Ванадзора 45-летний мужчина задержан

В следственном отделе Лори СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу прозвучавших 30-го июля в одном из кафе Ванадзора выстрелов, проводятся необходимые мероптиятия по выявлению обстоятельств дела. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. 30-го июля был получен сигнал о том, что в тот же день, в районе 02:00 в кафе Ванадзора «Саят-Нова» прозвучали выстрелы: выяснилось, что 45-летний мужчина стрелял очередями из автомата АКМ и угрожал посетителям кафе. В следственном отделе Лори СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу прозвучавших 30-го июля в одном из кафе Ванадзора выстрелов, по ст. 235 и 258 УК Армении. В тот же день стрелявший в кафе«Саят-Нова» Ванадзора 45-летний мужчина был задержан, назначены экспертизы.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.