В Арцахе созвано первое заседание комиссии по организации торжеств ко Дню республики

Сегодня, 31 июля, состоялось первое заседание комиссии по организации и координации праздничных мероприятий, посвященных 26-й годовщине Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента Арцаха.

Заседание вел спикер парламента Арцаха, председатель комиссии Ашот Гулян.

Подчеркнув смысл и значимость столь важного государственного мероприятия, Ашот Гулян отметил, что цель комиссии – создать праздничное настроение во всей территории республики и благодаря скромным и красивым мероприятиям показать внешнему миру путь, пройденный суверенной Республикой Арцах с 1991 года.

В установленные сроки в Степанакерте и районах республики уже были сформированы местные комиссии, которые представили правительственной комиссии программы запланированных мероприятий и сметы необходимых расходов.

До 5-го августа будут рассмотрены представленные предложения, будет подготовлен комплексный план мероприятий.

После обмена мнениями Ашот Гулян дал соответствующие поручения членам комиссии для осуществления подготовительных работ в установленные сроки.