Поручено держать под постоянным контролем процесс работ, реализуемых по программам 2017г.
14:32, 31 Июль, 2017
В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания было доложено, что с целью исключения случаев купания в искусственных бассейнах в административных районах установлены знаки, запрещающие купание, а среди населения ведутся объяснительные работы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. Соответствующим управлениям аппарата мэрии и руководителям административных районов поручено продолжить контроль и совместно с ереванским управлением полиции РА исключить случаи купания домашних животных в искусственных бассейнах.
Было доложено, что по программам мэрии в столице продолжаются работы по устранению ям и восстановлению поврежденной тротуарной плитки. В этой связи было поручено обратить внимание на качество и соблюдение графика работ.
Относительно текущих работ было доложено, что в столице продолжается ежедневный контроль за предотвращением незаконного строительства и захвата земель, за незаконной уличной торговлей, за выбросом мусора в непредусмотренных для этого местах. Продолжаются также работы по ремонту крыш и подъездов многоквартирных зданий. Ответственным лицам и начальникам административных районов было поручено по всем направлениям продолжить последовательный контроль.
В завершении рабочего совещания управлениям охраны природы, общего образования и культуры аппарата мэрии, а также руководителям административных районов было поручено провести инвентаризацию прилегающих к школам и дошкольным учреждениям тех участков, где необходимо провести оросительную сеть, а также представить соответствующее предложение по решению проблемы и включению данного вопроса в программу следующего года.