У посольства Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв

Второй взрыв произошел в районе посольства Ирака в столице Афганистана, передает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. По данным агентства Рейтер, ответственность за первый взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

"Еще один взрыв был слышен несколько минут назад рядом с посольством Ирака в районе Шар-э-Нау (Shar-e-Naw) в Кабуле", — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

В сообщении телеканала отмечается, что в районе инцидента продолжается боестолкновение. Министерство внутренних дел страны подтвердило, что всего в атаке на посольство участвовали четыре человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала Press TV, в результате первого взрыва пострадал один журналист. Как ранее сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванный источник в службе безопасности, смертник подорвал себя у входа в посольство. По словам источника, еще двое "пытаются проникнуть в здание".

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей полиции сообщало, что у посольства взорвался заминированный автомобиль, после чего вооруженные лица попытались проникнуть в здание. Очевидцы сообщали о перестрелке.