В первом полугодии в Армении родилось 17 тысяч 169 детей

В первом полугодии текущего года в Армении родилось 17 тысяч 169 детей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, этот показатель уменьшился на 7%.

В первом полугодии 2016 года в Армении родилось 18 тысяч 393 детей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала начальник отдела переписи и демографии Национальной статистической службы Каринэ Куюмджян.

затем в Котайке - 1 519,

в Армавире – 1431. Меньше всего детей родилось в Вайоц Дзоре - 275.

Больше всего детей родилось в Ереване - 6 тысяч 807,