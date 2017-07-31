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В первом полугодии в Армении родилось 17 тысяч 169 детей


В первом полугодии текущего года в Армении родилось 17 тысяч 169 детей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, этот показатель уменьшился на 7%.

В  первом полугодии 2016 года в Армении родилось 18 тысяч 393 детей.  Как передает «Арменпресс»,  об этом в беседе с журналистами сказала начальник отдела  переписи и демографии Национальной  статистической  службы Каринэ Куюмджян.

Больше всего детей родилось в Ереване - 6 тысяч 807,  затем в Котайке - 1 519,  в Армавире – 1431. Меньше всего детей родилось в Вайоц Дзоре -  275.

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