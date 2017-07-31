В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний
14:11, 31 Июль, 2017
Нарушением норм международного права назвала одобренные Конгрессом США санкции против России министр экономики Германии Бригитте Циприс. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интефакс».
"Мы считаем их просто и определенно противоречащими международному праву. Американцы не могут наказывать немецкие компании за их бизнес-активность в другой стране", - заявила Циприс.
Планы Евросоюза по введению ответных мер в адрес Вашингтона Б.Циприс считает правильными, но надеется, что они не приведут к торговой войне.
Ранее в Еврокомиссии также высказывали свое недовольство в связи с проектом санкций.