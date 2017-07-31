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В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний


Нарушением норм международного права назвала одобренные Конгрессом США санкции против России министр экономики Германии Бригитте Циприс. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интефакс».

"Мы считаем их просто и определенно противоречащими международному праву. Американцы не могут наказывать немецкие компании за их бизнес-активность в другой стране", - заявила Циприс.

Планы Евросоюза по введению ответных мер в адрес Вашингтона Б.Циприс считает правильными, но надеется, что они не приведут к торговой войне.

Ранее в Еврокомиссии также высказывали свое недовольство в связи с проектом санкций.

 



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