В Турции мужчина напал на памятник основателя Турецкой республики Мустафа Кемаля

Житель провинции Шанлурфа напал на памятник основателя Турецкой республики Мустафа Кемаля.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Доган».

«В Исламе нет идолопоклонства, может ли тот, кто защищает статую, считаться наследником пророка?»,- воскликнул нападавший и начал бить по памятнику серпом.

Он был подвергнут приводу с обвинением в оскорблении Ататюрка.