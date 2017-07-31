В Турции мужчина напал на памятник основателя Турецкой республики Мустафа Кемаля
Житель провинции Шанлурфа напал на памятник основателя Турецкой республики Мустафа Кемаля.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Доган».
«В Исламе нет идолопоклонства, может ли тот, кто защищает статую, считаться наследником пророка?»,- воскликнул нападавший и начал бить по памятнику серпом.Он был подвергнут приводу с обвинением в оскорблении Ататюрка.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 14:57 Президент Латвии: США и страны Балтии готовы расширить сотрудничество по безопасности
- 14:21 У посольства Ирака в Кабуле прогремел второй взрыв
- 14:11 В Германии сочли санкции CША против РФ наказанием для немецких компаний
- 14:08 В Турции мужчина напал на памятник основателя Турецкой республики Мустафа Кемаля
- 13:50 По факту убийства в Севане возбуждено уголовное дело
- 13:48 Мартин Шульц прокомментировал вопрос возобновления в Турции применения смертной казни
- 13:26 В Лори под электровоз попала женщина
- 13:15 Численность населения Армении составляет 2 млн 979 тысяч 900 человек
- 13:09 По причине обстрелов со стороны противника поля в приграничных областях Тавуша остались неубранными
- 13:03 На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек
- 12:45 Мария, Наре, Давид, Нарек: самые распространенные имена, которые дают новорожденным в Армении
- 12:42 С 1-го по 5-ое августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон
- 12:36 Катар отверг заявление глав МИД арабской "четверки" по итогам встречи в Манаме
- 12:18 По поводу гибели военнослужащего Аркадия Гамбаряна возбуждено уголовное дело
- 12:10 В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака
- 12:10 Стартовало мероприятия 8-дневного паломничества по Армении
- 11:46 Учения НАТО в Грузии начались без участия Азербайджана
- 11:33 На востоке Индии 14 человек погибли от ударов молний
- 11:25 В день выборов в Венесуэле в ходе протестов были убиты 11 человек
- 11:21 Молодежная женская сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет стала чемпионом в дивизионе C первенства Европы
- 11:10 Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
- 11:08 Международные организации обязаны отозваться на преступный образ действий Азербайджана, который стреляет по мирным селам: Эдуард Шармазанов
- 10:41 Полиция раскрыла убийство на одном из пляжей Севана: погибло 2 человека
- 10:33 Свой дебют в команде «Жилина» Ваган Бичахчян отметил голом
- 10:30 В Сеуле признали, что Пхеньян создал рабочую технологию МБР
- 10:27 Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи в игре «Манчестер Юнайтед» с «Валеренга»
- 10:20 Самвел Агаджанян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
- 10:09 Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с ходом работы по строительству водохранилища в Веди
- 10:05 ABC: двенадцать заключенных сбежали из тюрьмы в Алабаме
- 09:58 Явка на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы составила 41,53%
- 09:07 Предстоящие новости: 31.07.2017
- 09:00 Молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет стала чемпионом в дивизионе C Европы
- 30.07-17:58 В Нор-Ерзка сгорела крыша хлева
- 30.07-17:20 Сотрудничавший с Russia Today журналист погиб в Сирии под обстрелом ИГ
- 30.07-16:36 Замеченную в селе Агавнадзор змею спасатели перенесли в безопасное место
10:09, 24.07.2017
Просмотрели 1994 раз Министр ИД Армении Эдвард Налбандян присутствовал на празднестве в честь 777-летия освящения храма Гандзасара
15:02, 24.07.2017
Просмотрели 1766 раз В ереванском аэропорту скоропостижно скончался 65-летний пассажир рейса Доха-Ереван
18:57, 24.07.2017
Просмотрели 1746 раз Болливуд снимает фильм в Армении: армянские актеры играют в эпизодических ролях
19:23, 24.07.2017
Просмотрели 1727 раз Премьер-министру представлен ход реализации реформ в Национальном парке Севан
15:05, 24.07.2017
Просмотрели 1725 раз А.Ашотян: “Благодаря армянской диаспоре мы стали более конкурентоспособной и глобальной нацией”