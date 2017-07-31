По факту убийства в Севане возбуждено уголовное дело

В следственном отделе Гегаркуника СК Армении возбуждено уголовное делопо поводу убийства 28-летнего молодого человека. Один человек задержан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. В районе 19:00 30-го июля на 63-м км трассы Ереван-Севан-Иджеван прозвучали выстрелы. Житель Араратской области 1989 г.р. получил смертельное ранение в височную область, от чего скончался. В следственном отделе Гегаркуника СК Армении возбуждено уголовное дело по ст.104 УК Армении. В тот же день подозреваемый явился в отделение полиции с повинной и представил орудие преступления – охотничье ружье. Он был задержан.

По предварительным данным, ранее сообщалось, что выяснилось, что 30-го июля, в районе 18.50, на берегу Севана возникла потасовка между Ашотом Ованнисяном, его двумя сыновьями и Давидом Аракеляном, 1989 г.р. и его друзьями, после чего Ашот Ованнисян , уже мертвый, был доставлен в больницу. Сын Ашота Ованнисяна – Эдгар Ованнисян, 1981 г.р., преследовал Давида Аракеляна и в районе 19.05 на 62-м км трассы Ереван-Севан-Иджеван настиг его и спустил с а/м марки «Мерседес», затем выстрелил в него из охотничьего ружья. От огнестрельного ранения в области головы последний скончался.

Эдгар Ованнисян в районе 20.05 явился с повинной в отеделение полиции Севана и представил приписанное ему охотничье ружье. Назначены экспертизы. Эдгар Ованнисян задержан. Проводится расследование.

Сообщение о драке на пляже Севана поступило в полицию в районе 19 часов, через 15 минут поступило сообщение из Севанской больницы о том, что к ним поступил труп Ашота Ованнисяна.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.