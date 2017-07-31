Кандидат на пост канцлера Германии от СДП Мартин Шульц прокомментировал вопрос возобновления в Турции применения смертной казни.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт demokrathaber.org.

Со слов Шульца, за время правления Эрдогана Турция еще более удалилась от ЕС.

«Если Эрдоган введет в силу закон о смертной казни, то двери ЕС будут для Турции закрыты»,- сказал кандидат на пост канцлера Германии от СДП Мартин Шульц.

О том, что в Турции возможно возобновление применения смертной казни, Эрдоган заявил после референдума 16-го апреля.

«Если Меджлис примет решение о возобновлении применения смертной казни, я это решение утвержу»,- заявил Эрдоган.

Говоря об этом проекте, депутат Бундестага, соперддседатель партии Зеленых Джем Оздемир сказал ранее: «Если в Турции применения смертной казни будет возобновлено, это будет означать прекращение переговоров о вступлении в ЕС. Страна, желающая применять смертную казнь, может присоединиться к Северной Корее или к другой подобной стране, однако отнюдь не к ЕС».