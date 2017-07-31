В Лори под электровоз попала женщина

Трагический инцидент произошел 30 июля в городе Ванадзор Лорийской области Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в районе 15.30 под электровозом погибла женщина.

Следствие выясняет, был ли это несчастный случай или женщина целенаправленно решила покончить с жизнью. Материалы направлены в следственный отдел Лорийского управления СК Армении.