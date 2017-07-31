На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего на юго-западе Ирана, передает агентство IRNA.

Как сообщил глава отдела по связям с общественностью управления по оказанию неотложной помощи Мохсен Ибрагим, шестнадцати пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, еще девять человек были госпитализированы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала Press TV, подземные толчки были зафиксированы в юго-западной провинции Ирана Чехармехаль и Бахтиария. Эпицентр располагался в двух километрах от города Накан (Naqan). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Генеральный директор Центра управления в кризисных ситуациях провинции Саттар Фархади сообщил, что в результате землетрясения были повреждены электросети, в горах произошел камнепад, на стенах нескольких домов появились трещины.

В пятницу на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Тогда пострадали восемь человек.