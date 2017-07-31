Численность населения Армении составляет 2 млн 979 тысяч 900 человек

По положению на 1-е июля 2017 года численность населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года составляет 2 млн 979 тысяч 900 человек. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы республики.



Численность населения Армении по состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 15,2 тыс. человек. По сравнению с 1 январем 2017 года численность населения снизилась на 6,2 тыс. человек, что было обусловленно превышением отрицательного миграционного сальдо – 8,7 тыс. человек над естественным приростом населения – 2,5 тыс. человек.



Согласно Нацстатслужбе, число городского населения Армении на конец июня составило 1 898 тыс. жителей (спад на 7,7 тыс.), причем в Ереване - 1 075,1 тыс. жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 7,5 тыс. человек до 1 081,9 тыс. человек.За январь-июнь 2017 года число родившихся в республике детей снизилось на 6,6% до 17 169. При этом число смертных случаев за отчётный период выросло на 2,1%, составив 14 709.