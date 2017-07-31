Мария, Наре, Давид, Нарек: самые распространенные имена, которые дают новорожденным в Армении

В этом году самые распространенные имена, которые дают новорожденным девочкам в Армении - Мария, Наре, затем идут имена Мане, Мари, Мариам, Ани, Анаит, Ангелина, Элен, Милена. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала начальник отдела переписи и демографии Национальной статистической службы Каринэ Куюмджян.

В этом году самые распространенные имена, которые дают новорожденным мальчикам в Армении - Давид, Нарек, Тигран, Айк, Алекс, Гор, Марк, Самвел, Ара, Артур.

За первое полугодие текущего года в Армении на кажыдх 100 девочек родилось 110мальчиков, что на 2 м3ньше, чем в прошлом году, когда соотношение было 100/112.