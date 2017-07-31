С 1-го по 5-ое августа на территории Армении ожидается высокий тепловой фон

С 1-го по 5-ое августа на территории республики ожидается высокий тепловой фон,в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 38 до 39 градусов тепла и высокий риск возникновения пожара. Температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На территории Армении

В вечерние часы 31-го июля в западных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град, с 1-4-ое августа ожидается погода без осадков.



Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В городе Ереван

В вечерние часы 31-го июля в отдельных местах ожидается кратковременный дождь с грозой, с 1-4-ое августа ожидается погода без осадков.