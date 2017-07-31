Катар отвергает условия для диалога по выходу из кризиса, изложенные в заявлении глав МИД бойкотирующих эмират стран, по итогам встречи в Манаме. Об этом сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в опубликованном в понедельник интервью телеканалу Al Jazeera.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта объявили в воскресенье о готовности к переговорам с Катаром, если эмират "выразит искреннее желание выполнить требования", выдвинутые ему ранее. Речь идет о списке из 13 условий, переданных Дохе арабской "четверкой" в начале кризиса. Среди пунктов ультиматума, которые эмират рассматривает как покушение на суверенитет, - закрытие телеканала Al Jazeera, отказ от военного сотрудничества с Турцией и понижение дипломатических отношений с Ираном,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эти страны утверждают, что меры, принятые против Катара, связаны с их суверенитетом и национальной безопасностью, наоборот, эти шаги (бойкот - прим. ТАСС) нарушают международное право и права человека на свободу передвижения", - отметил министр. По мнению Аль Тани, встреча в Манаме показала, что арабские страны "продолжают непримиримую политику" в отношении Катара, отказываясь признавать незаконность наложенных на эмират санкций.