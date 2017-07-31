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По поводу гибели военнослужащего Аркадия Гамбаряна возбуждено уголовное дело


В шестом гарнизонном управлении СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу гибели военнослужащего Аркадия Левоновича Гамбаряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, он получил смертельную травму 28-го июля , в районе 16:40, по причине нарушения правил обращения с огнесттрельным оружием. В В шестом гарнизонном управлении СК Армении было возбуждено уголовное дело по поводу гибели военнослужащего Аркадия Левоновича Гамбаряна по ст.373 УК Армении. Ведется расследование.

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