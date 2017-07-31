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Стартовало мероприятия 8-дневного паломничества по Армении


В парке Тумо в Ереване стартовало мероприятия 8-дневного паломничества по Армении, которое уже в третий раз организует Союз молодежных организаций АРФД. Как передает «Арменпресс», в  программе участвуют около 230 юношей  и девушек из 9 стран -  с Ближнего Востока, из Армении и Арцаха. 

Ответственный бюро АРФД по молодежным вопросам Саргис Мкртчян сообщил, что цель мероприятия – ознакомить молодежь из диаспоры с Арменией.

«За 8 дней молодежь познакомится друг с другом, приобретут новые знания и проведут групповую работу»,- сказал ответственный бюро АРФД по молодежным вопросам Саргис Мкртчян.

По словам депутатаы НС Армении от АРФД Арменуи Кюрегян, молодежь укрепит свои связи друг с другом.

Первые 5 дней паломничества пройдут по Армении, 3 дня – по Арцаху. 1-го августа планируется провести выставку Союза молодежных организаций АРФД, затем состоится возжигание костра и концерт.

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