В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака

Смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости», со ссылкой на агенство Khaama Press.

На месте происшествия слышны звуки стрельбы. Информации о пострадавших пока не поступало. По данным источника телеканала 1TV, целью взрыва было посольство Ирака.