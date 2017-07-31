В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака
Смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости», со ссылкой на агенство Khaama Press.
На месте происшествия слышны звуки стрельбы. Информации о пострадавших пока не поступало. По данным источника телеканала 1TV, целью взрыва было посольство Ирака.
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