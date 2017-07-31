Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

В столице Афганистана смертник подорвался рядом с посольством Ирака


Смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости», со ссылкой на агенство Khaama Press. 

На месте происшествия слышны звуки стрельбы. Информации о пострадавших пока не поступало. По данным источника телеканала 1TV, целью взрыва было посольство Ирака.

 

  



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации