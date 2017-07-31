Учения НАТО в Грузии начались без участия Азербайджана

В Грузии 30 июля начались масштабные военные учения с участием стран НАТО под названием «Достойный партнер» (Noble Partner 2017). Они пройдут на военной базе Вазиани, расположенной недалеко от Тбилиси, и завершатся 12 августа. В маневрах примут участие 2 800 военнослужащих из восьми стран, включая Армению, США, Украину, Турцию, Британию, Германию, Словению и Грузию, а также будут задействованы до 500 единиц бронетехники, в том числе американские БМП Bradley и боевые танки M1A2 Abrams.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.org.

Ранее приглашенная азербайджанская сторона участияя в учениях не примет.

Учения «Достойный партнер» проводятся в стране уже в третий раз, но в 2017 году обещают стать самыми масштабными.

Учения также посетит вице-президент США Майк Пенс, прибывающий в Грузию с двухдневным визитом 31 июля. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что маневры помогут Грузии приблизиться к стандартам НАТО и укрепить стабильность в регионе.

По данным грузинского Минобороны, «целью маневров будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования».

По данным азербайджанских СМИ, причина неучастия Азербайджана в этих учениях неизвестна, разъяснений по этому поводу не дали ни МО, ни МИД Азербайджана.

Азербайджанне принимал участия и в учениях НАТО в Румынии, которые прошли недавно.