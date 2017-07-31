На востоке Индии 14 человек погибли от ударов молний

По меньшей мере 14 человек погибли, ещё шестеро пострадали в результате ударов молний в индийском штате Орисса, сообщает издание Odisha Sun Times.

Мощный шторм обрушился на северо-восточное побережье штата накануне. Больше всего жертв зафиксировано в округе Бхадрак – здесь погибли пять человек. В соседних округах Баласор и Кендрапара погибли по три человека, пятеро пострадали. Также жертвы зафиксированы в округах Банспал, Ангул и Сундаргарх,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ежегодно от ударов молний в Индии погибают сотни человек. Большая часть смертельных случаев происходит в предмуссонный и муссонный сезоны (май-сентябрь). Так, по данным метеорологического департамента Индии, за 2016 год от ударов молний погибли 415 человек. Грозы являются третьей природной стихией по уровню смертности в Индии после жары и наводнений (700 и 475 жертв за 2016 год, соответственно).