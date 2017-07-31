В день выборов в Венесуэле в ходе протестов были убиты 11 человек

Одиннадцать венесуэльцев были убиты и почти 100 задержаны в ходе акций протеста в день выборов в Конституционную ассамблею.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «ТАСС».

Среди жертв насилия один служащий Национальной гвардии и как минимум трое несовершеннолетних.

Принятое в мае решение президента Николаса Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.





