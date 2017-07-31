Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Молодежная женская сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет стала чемпионом в дивизионе C первенства Европы


Молодежная женская  сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Мальты и стала чемпионом в дивизионе C первенства Европы.

Как сообщили «Арменпресс» в Федерации баскетбола Армении, молодежная женская сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Мальты со счетом 63-44.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации