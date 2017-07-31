Молодежная женская сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет стала чемпионом в дивизионе C первенства Европы

Молодежная женская сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Мальты и стала чемпионом в дивизионе C первенства Европы.

Как сообщили «Арменпресс» в Федерации баскетбола Армении, молодежная женская сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Мальты со счетом 63-44.