Полиция раскрыла убийство на одном из пляжей Севана: погибло 2 человека

Полиция Армении раскрыла убийство на одном из пляжей Севана, причиной которого стала бытовая ссора. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, благодаря оперативно-следственным действиям сотрудников полиции Армении Гегаркуника и Севана, выяснилось, что 30-го июля, в районе 18.50, на берегу Севана возникла потасовка между Ашотом Ованнисяном, его двумя сыновьями и Давидом Аракеляном, 1989 г.р. и его друзьями, после чего Ашот Ованнисян , уже мертвый, был доставлен в больницу. Сын Ашота Ованнисяна – Эдгар Ованнисян, 1981 г.р., преследовал Давида Аракеляна и в районе 19.05 на 62-м км трассы Ереван-Севан-Иджеван настиг его и спустил с а/м марки «Мерседес», затем выстрелил в него из охотничьего ружья. От огнестрельного ранения в области головы последний скончался.

Эдгар Ованнисян в районе 20.05 явился с повинной в отеделение полиции Севана и представил приписанное ему охотничье ружье. Назначены экспертизы. Эдгар Ованнисян задержан. Проводится расследование.

Сообщение о драке на пляже Севана поступило в полицию в районе 19 часов, через 15 минут поступило сообщение из Севанской больницы о том, что к ним поступил труп Ашота Ованнисяна.