Свой дебют в команде «Жилина» Ваган Бичахчян отметил голом

Команда «Жилина-2» встретилась на своем поле с братиславским клубом «Интер» и победила со счетом 4:2. Как передает «Арменпресс», в начальном составе играл и Ваган Бичахчян, который отметил голом свой дебют в команде «Жилина».

«Я очень рад. Этот гол был для меня очень важным, и я рад, что он помог удачно начать сезон. Мы должны продолжать усердно работать и радовать своих поклонников»,- приводит слова Бичахчяна официальный сайт команды «Жилина».