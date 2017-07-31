«Манчестер Юнайтед» в подготовительном этапе нового сезона провел зачетную встречу с норвежским клубом «Валеренга», в которой побеедил со счетом 3:0.

Как передает «Арменпресс», в начальном составе играл и капитан сборной Армении, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян. Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи в игре «Манчестер Юнайтед» с «Валеренга», позволив забить гол Марану Фелаини.