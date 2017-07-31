Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Самвел Агаджанян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы


Юношеская сборная Армении по греко-римской завершила выступление на чемпионате Европы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

30 июля третью бронзовую медаль в актив Армении принес Самвел Агаджанян (54 кг). В схватке за третье место Самвел со счетом 7:0 победил представителя Болгарии Цветана Сирашки.

В Боснии и Герцеговине подопечные Гагика Хачатряна в общей сложности завоевали три бронзовые медали.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации