Самвел Агаджанян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Юношеская сборная Армении по греко-римской завершила выступление на чемпионате Европы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

30 июля третью бронзовую медаль в актив Армении принес Самвел Агаджанян (54 кг). В схватке за третье место Самвел со счетом 7:0 победил представителя Болгарии Цветана Сирашки.

В Боснии и Герцеговине подопечные Гагика Хачатряна в общей сложности завоевали три бронзовые медали.