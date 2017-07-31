Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с ходом работы по строительству водохранилища в Веди

29-го июля премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Араратскую область. Прежде всего он побывал на стройплощадке по строительству водохранилища в Веди, где ознакомился с проектами, с ходом работы, побеседовал со строителями и ответственными лицами. Строительство водохранилища в Веди является важным проектом для хозяйств Араратской долины, где благодаря этому водоему орошаемыми станут около 7500 гектаров земли; в свою очередь, это будет способствовать восстановлению экосистемы ареала озера Севан. Председатель Госкомводхоза Армении Арсен Арутюнян доложил премьер-министру о том, что ввод в действие водохранилища посзволит сберечь около 18 млн кубометров воды в Севане, которые можно будет исполоьзовать в новых направлениях – орошаемыми смогут стать около 2800 гектаров земли.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, изначально объем Вединского водохранилища предполагался в размере 29,4 млн кубометров воды, в ходе работ выяснилось, что в год здесь будет накапливаться на 2,5 млн кубометров воды больше, благодаря естественному притоку из рек Веди и Хосров.

Во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в городе Арарат состоялось также совещание, в ходе которого обсуждались ход программ развития общин и области, выполненная работа и дальнейшие планы.

«У вас есть большие возможности, и рост на уровне 10-15% не может считаться удовлетворительным. Показатели же свидетельствуют о большом дисбалансе. Все это нужно регулировать», – подчеркнул Карен Карапетян.