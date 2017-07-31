Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Предстоящие новости: 31.07.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 31-го июля, состоится пресс-конференция начальника отдела  переписи и демографии Национальной  статистической  службы Каринэ Куюмджян. Тема: итоги 1-го полугодия 2017 года.

В Министерстве Диаспоры РА состоится торжественное  открытие  7 тура  патриотической программы  «Вернись домой-2017.

В  программе  участвуют 102 армянских юношей и девушек из 13 стран.

Сегодня, 31-го июля, состоится открытие паломничества в  Армению юношеских организаций АРФД, в  котором участвуют около 220 юношей  и девушек с Ближнего Востока, из Армении и Арцаха. 

Мероприятие  пройдет с 31 июля  до 7 августа, из них 5 дней – в Армении, остальные в  Арцахе.

  

В Институте Кавказа  состоится публичная лекция «Развивающиеся рынки и экономическая трансформация в постсоциалистических странах: Армения в  широком контексте».

Лекцию читает Александр Геворкян – доцент кафедры экономики и финансов бизнес-колледжа Питера  Робина Университета Сент-Джон (США).

Сегодня, 31-го июля, состоится пресс-конференция независимого исследователя, автора книги «Новая версия  расположения  Гладзорского университета» Тиграна Мкртчяна.

Тема: открытие  новых фресок в  церкви Св.Богородицы в Гндевазе. Неутешительное  состояние  церкви и угроза уничтожения  фресок.

 

В центре внимания продолжаются оставаться погодные условия. В республике 31 июля-4 августа ожидается высокий   температурный  фон. В  Ереване, Араратской  долине и равнинах Сюника днем  до +38...+39 градусов тепла и высокая степень пожароопасности. Среднесуточная  температура  превысит норму  на 4-6 градусов.

Как сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 31 июля в восточных областях -  преимущественно в вечерние  часы,  ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град.

1-4 августа  погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время  грозы порывы ветра усилятся до  15-20 м/с.  

Температура  воздуха существенно не изменится.

В  Ереване 31 июля в вечерние  часы в  отдельных районах ожидается кратковременный дождь и гроза, 1-4 августа  погода ожидается без осадков.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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