Предстоящие новости: 31.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 31-го июля, состоится пресс-конференция начальника отдела переписи и демографии Национальной статистической службы Каринэ Куюмджян. Тема: итоги 1-го полугодия 2017 года.

В Министерстве Диаспоры РА состоится торжественное открытие 7 тура патриотической программы «Вернись домой-2017.

В программе участвуют 102 армянских юношей и девушек из 13 стран.

Сегодня, 31-го июля, состоится открытие паломничества в Армению юношеских организаций АРФД, в котором участвуют около 220 юношей и девушек с Ближнего Востока, из Армении и Арцаха.

Мероприятие пройдет с 31 июля до 7 августа, из них 5 дней – в Армении, остальные в Арцахе.

В Институте Кавказа состоится публичная лекция «Развивающиеся рынки и экономическая трансформация в постсоциалистических странах: Армения в широком контексте».

Лекцию читает Александр Геворкян – доцент кафедры экономики и финансов бизнес-колледжа Питера Робина Университета Сент-Джон (США).

Сегодня, 31-го июля, состоится пресс-конференция независимого исследователя, автора книги «Новая версия расположения Гладзорского университета» Тиграна Мкртчяна.

Тема: открытие новых фресок в церкви Св.Богородицы в Гндевазе. Неутешительное состояние церкви и угроза уничтожения фресок.

В центре внимания продолжаются оставаться погодные условия. В республике 31 июля-4 августа ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем до +38...+39 градусов тепла и высокая степень пожароопасности. Среднесуточная температура превысит норму на 4-6 градусов.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 31 июля в восточных областях - преимущественно в вечерние часы, ожидается кратковременный дождь и гроза, возможен град.

1-4 августа погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время грозы порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 31 июля в вечерние часы в отдельных районах ожидается кратковременный дождь и гроза, 1-4 августа погода ожидается без осадков.

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