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Молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет стала чемпионом в дивизионе C Европы


Молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Гибралтара и стала чемпионом в дивизионе C Европы. Как сообщили «Арменпресс» в Федерации баскетбола Армении, молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Гибралтара со счетом 88-70.  

В полуфинале молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Азербайджана со счетом 88-76.

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