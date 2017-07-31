Молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет стала чемпионом в дивизионе C Европы

Молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Гибралтара и стала чемпионом в дивизионе C Европы. Как сообщили «Арменпресс» в Федерации баскетбола Армении, молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Гибралтара со счетом 88-70.

В полуфинале молодежная сборная Армении по баскетболу в возрастной группе до 16 лет победила сборную Азербайджана со счетом 88-76.